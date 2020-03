Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul desemnat a trimis, sambata, un discurs scris parlamentarilor, el nefiind prezent la sedinta Parlamentului in care se da votul pentru guvernul sau, pentru ca se afla in izolare, la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv cu coronavirus."Toate…

- Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testata pentru COVID-19. “Ma voi izola la Vila Lac 1″, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare. “Toti senatorii intra in izolare. Vergil…

- Toți membrii BPN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca el se va izola la Vila Lac 2. El a facut aceste anunțuri dupa ce senatorul Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. „Am cerut Ministerului…

- Stare de alerta la Palatul Victoria. Trei oameni care lucreaza la Guvernul Romaniei sunt suspecți de infecție cu coronavirus. Premierul interimar Ludovic Orban ca a anunțat, luni, ca la Guvern are loc o ancheta epidemiologica. Guvernul Romaniei a specificat ca in contextul anchetei epidemiologice care…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, le recomanda romanilor aflați in zonele din Italia afectate de coronavirus sa nu vina in tara de Paște sau in vacanța, decat in cazuri de urgenta. „Stiti...

- Ludovic Orban a avut joi o prima reactie dupa primul caz declarat de coronavirus. Premierul interimar a spus ca Executivul ia toate masurile pentru ca virusul sa nu se raspandeasca in Romania, precizand ca...

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat duminica, la Digi 24, ca orice persoana care vine in Romania dintr-o zona unde exista un focar de infectie cu coronavirus va sta in carantina timp de 14 zile si a afirmat ca sunt "in derulare" procedurile de achizitie de echipamente si medicamente. "Autoritatile…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca toti premierii europeni sunt preocupati de coronavirus, doar premierul Ludovic Orban este interesat de garduri si santuri. Firea a mai spus ca cei doi suspecti de coronavirus, care au fost adusi duminica seara in Romania, sunt cazati intr-o cladire…