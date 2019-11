Ludovic Orban va bloca instituțiile: Premierul PNL anunță un audit în toate ministerele Premierul desemnat, Ludovic Orban, a considera ca este necesar un audit intern si extern, pentru a putea optimiza structura organizatorica si modul de indeplinire a tuturor functiilor institutiilor statului, precum si a serviciilor publice catre cetateni, autoritati locale si companii. "Vom realiza un audit, atat un audit intern - in prima faza, cat si un audit extern, pentru a putea optimiza structura organizatorica si, practic, modul de indeplinire a tuturor functiilor institutiilor statului, a serviciilor publice catre cetateni, catre autoritati locale, catre companii, astfel incat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom realiza un audit, atat un audit intern - in prima faza, cat si un audit extern, pentru a putea optimiza structura organizatorica si, practic, modul de indeplinire a tuturor functiilor institutiilor statului, a serviciilor publice catre cetateni, catre autoritati locale, catre companii, astfel…

- Premierul desemnat Ludovic Orban acuza Guvernul demis ca organizeaza concursuri in institutii publice pe posturi care fie au fost vacante, fie au fost ocupate prin delegare, scopul fiind, in opinia lui Orban, acela ca PSD sa isi „fixeze clientela politica„ pe posturi. Liderul PNL anunta in aceste conditii…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de a participa la evenimentele organizate de Ziua Armatei Romane si a spus ca regreta acest lucru."As vrea sa stie toata lumea. Nu am primit nicio invitatie oficiala de la Ministerul Apararii sa…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a depus, joi, la Parlament, lista cu miniștri și programul de guvernare. Orban a facut apel la fiecare parlamentar sa „nu dea curs boicotului pus la cale de oameni disperați care vor sa iși acopere urmele furaciunilor". Premierul desemnat a declarat ca investirea…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca numele viitorilor miniștri din cabinetul pentru care inca aduna voturi nu vor fi facute publice pana cand negocierile nu vor fi finalizate.Citește și: Andrei Caramitru DA USR de GOL: adevaratul motiv pentru care USR NU voteaza guvernul PNL…

- Viitorul Guvern care ar putea fi format de PNL si alte partide politice va acorda o atentie sporita refacerii capacitatilor administrative necesare functionarii statului, precum si investitiilor in domeniul public, in paralel cu alte masuri de incurajare a economiei, a declarat sambata seara presei…

- Viitorul Guvern care ar putea fi format de PNL si alte partide politice va acorda o atentie sporita refacerii capacitatilor administrative necesare functionarii statului, precum si investitiilor in domeniul public, in paralel cu alte masuri de incurajare a economiei, a declarat sambata seara presei…

- S-a dus vremea cand conducerile unitaților administrativ teritoriale și cele ale instituțiilor publice din Teleorman ofereau celor aflați in cautarea unui loc de munca un mare numar de posturi, de regula foarte bine remunerate. La aceasta data oferta de locuri de munca din cadrul primariilor și instituțiilor…