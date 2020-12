Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban ar urma sa aiba, marți, o intalnire la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, pentru o discuție legata de stadiul negocierilor pentru formarea Guvernului, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, in PNL se vehiculeaza…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.Discutiile au inceput la ora 9,00, la Vila Lac.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a inceput sa joace tare in relatia cu Klaus Iohannis: a blocat desemnarea generalului Nicolae Ciuca ca premier, va obtine sefia Camerei Deputatilor si pregateste un congres rapid in partid, care sa-l reconfirme in fotoliul de presedinte. Miza lui Orban e sa redevina prim-ministru.

- Ludovic Orban, președintele PNL, a mers, luni, la Palatul Cotroceni la o discuție privata cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, au declarat surse liberale pentru Ziarul Libertatea. Intalnire dintre cei doi are loc chiar inainte de ședința conducerii PNL care va avea loc in aceasta seara, au declarat…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita. Maia Sandu a adus multumiri pentru felicitarile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, si ale prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, si i-a multumit ambasadorului roman pentru sustinerea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, face apel catre președintele Klaus Iohannis sa intervina pe langa premierul Ludovic Orban sa deblocheze deschiderea spitalului modular de la Iași: „Chiar daca a transformat Cotroceniul in sediu de campanie, eu in continuare cred in așa-promisa Romanie normala”, conform…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. ''Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta…