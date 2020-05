Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, in care sute de oameni sunt internati zilnic la terapie intensiva, Grupul de Comunicare Strategica și spitalele nu vorbesc despre infecții nosocomiale.Cele mai recente date centralizate ale Ministerului Sanatatii despre situatia infectiilor nosocomiale (infectii luate…

- Premierul Ludovic Orban a susținut o conferința de presa, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența va inceta in 14 mai și va fi inlocuita cu starea de alerta, incepand cu 15 mai, cand se vor redeschide saloanele de coafura, frizeriile, cabinetele stomatologice sau muzeele,…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Digi24, ca pana la sfarsitul saptamanii se va ajunge la o capacitate de testare pentru COVID-19 de 3.000 de teste, pe zi. El a precizat ca in Romania, numarul de decese este mult mai mic, in conditiile in care au revenit peste 25.000 de mii de romani din tari…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Am luat act de aceasta demisie. Ii voi transmite presedintelu Iohannis aceasta demisie pentru a se putea emi Aproape cinci luni, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care-l conduc si impreuna am luat decizii benefice pentru sistemul…

- Guvernul a anuntat, duminica, ca prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul dimineții de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19). Primul test a fost facut vineri, pe 13 martie, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, gasit pozitiv cu COVID-19.…

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- TEXT: Premierul L. Orban, declarații despre starea de urgența #Covid-19 Ludovic Orban. Foto: Arhiva. LIVE VIDEO aici Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va folosi capacitatea deplina de exercitiu, recapatata odata cu învestirea în…