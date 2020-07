Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban atrage atenția ca unele cluburi „ar trebui inchise” pentru ca nu respecta regulile impuse de autoritați in timpul pandemiei de coronavirus. Șeful Executivului a cerut intensificarea controalelor, in condițiile in care au crescut ingrijorator cazurile noi de infectare cu COVID-19.

- Romanii trebuie sa poarte maști de protecție chiar daca OMS a anunțat ca bolnavii de asimptomatici de coronavirus nu sunt contagioși. Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca din 15 iunie mallurile vor fi redeschise, exceptie facand restaurantele, locurile de joaca si cinematografele din interiorul acestor complexuri. Articolul Orban anunta redeschiderea mallurilor de la 15 iunie. Restaurantele si cinematografele din complexuri raman…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Braila, ca deschiderea restaurantelor in spatii inchise este o masura prematura, care poate duce, potrivit evaluarii de risc epidemiologic pe care a facut-o, la o crestere a numarului de infectari cu noul tip de coronavirus. Declaratia premierului a venit…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a convocat pentru luni dimineața o ședința a Guvernului pentru instituirea starii de alerta. Acesta a precizat ca terasele nu vor fi deschise incepand de luni. Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica, la finalul unei intalniri pe care a avut-o la sediul Ministerului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca, în momentul în care va fi permisa oficierea slujbelor, ''cel mai probabil'' acestea nu vor avea loc în spatii închise. "Cel mai probabil, când va fi permisa oficierea slujbelor nu se va putea face…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca intr-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica „acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic”, punctand ca acest lucru se va face gradual și subliniind ca deplasarile in scop turistic nu o sa fie interzise. „Toata lumea asteapta…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa 15 mai nu vor mai fi in vigoare ordonantele militare care au instituit restrictii de circulatie, insa vor ramane in vigoare regulile de distantare fizica. "Va fi un set de reguli care vor insoti aceasta masura de eliminare a restrictiilor privitoare la libera circulatie.…