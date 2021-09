Stiri pe aceeasi tema

- Exista o nemulțumire profunda la adresa PNL, in special fața de premier, care are un grad de respingere comparabil cu cel al lui Basescu dupa ce a anunțat taierea pensiilor și salariilor, spune Ludovic Orban. El i-a ironizat pe cei din echipa premierului pentru comentariile primite pe Facebook. „In…

- Ludovic Orban susține ca presedintele Klaus Iohannis poate sa rezolve criza politica astazi, avand toate instrumentele la dispozitie in acest sens si obligatia constitutionala sa se implice.

- Ludovic Orban, fostul premier care a negociat toate portofoliile partidelor care fac parte din coaliția de guvernare, a avut, marți, replici acide cu privire la ieșirea USR PLUS de la guvernare: “Coaliția de guvernare e intr-o pauza de… lupta”, a spus liderul PNL, subliniind insa ca imaginea Romaniei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Giurgiu, ca nu va accepta nicio intelegere cu PSD pentru a pune capat crizei guvernamentale actuale, iar singura solutie "onorabila" este refacerea coalitiei. Orban a punctat ca sunt trei variante pentru iesirea din criza, si anume refacerea coalitiei…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca sunt trei variante de solutionare a crizei politice, fie ca premierul Florin Citu sa ramana „agatat in cuiul de la sediul PSD”, sa demisioneze sau sa treaca o motiune de cenzura impotriva Guvernului.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca sunt trei variante de solutionare a crizei politice, prima fiind ca premierul Florin Citu sa ramana “agatat in cuiul de la sediul PSD”, sa demisioneze sau sa treaca o motiune de cenzura impotriva Guvernului. “Exista cateva solutii:…

- LIVE VIDEO| Ludovic Orban, prezent la Blaj, in mijlocul CRIZEI politice care a izbucnit in Romania Preșesintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, se afla astazi, 4 septembrie, intr-o vizita in județul Alba, la Blaj. Aceasta vizita se petrece in toiul crizei politice care a erupt in țara noastra…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…