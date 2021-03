ARBDD. Continua monitorizarea coloniei de pelicani creti de pe Insula Ceaplace

Aproape toata suprafata vizibila a insulei Ceaplace este deja acoperita de cuiburi. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD , in parteneriat cu Societatea Ornitologica Romana si Royal Society for the Protection of Birds, a desfasurat… [citeste mai departe]