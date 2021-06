Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban este tradat de tot mai mulți oameni pe care i-a pus in funcții cheie, fie in Guvern, fie in alte instituții ale statului sau in partid. Ultima care i-a ”infipt” cuțitul in spate celui care a facut-o mare este Mara Mareș, șefa Tineretului Național Liberal. Mareș, despre care gurile…

- „Mi-am reafirmat sprijinul meu si al organizatiei PNL Deva pentru Ludovic Orban. Sunt convins ca va castiga un nou mandat de presedinte PNL. Succes, Ludovic Orban! Sunt alaturi de tine!”, a scris Florin Oancea pe pagina sa de Facebook, pe data de 30 mai, dupa Consiliul National al PNL, potrivit G4Media. Postarea…

- "Discuție aplicata despre redeschiderea tuturor școlilor și testarea profesorilor și a elevilor, impreuna cu parlamentarii și colegii noștri din București și Ilfov. (...) Guvernul trebuie sa renunțe la presiunea vaccinarii, asupra profesorilor și sa puna in aplicare, urgent, un plan concret de testare…

- Consilierul de stat Andi Manciu , șeful Grupului de Comunicare Strategica al guvernului, a anunțat ca demisioneaza din funcția de coordonare a comunicarii la nivel guvernamental. Manciu: O perioada dificila, incarcata, plina de provocari și de momente care imi vor ramane in minte „M-am hotarat sa solicit…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat duminica, într-o postare pe Facebook faptul ca nici presedintele Klaus Iohannis, nici premierul Florin Cîtu si nici liderul PNL Ludovic Orban nu au avut nicio reactie la împlinirea a 16 ani de când România a semnat Tratatul de aderare…

- „Coaliția merge mai departe”, a transmis Ludovic Orban, președintele PNL, sambata intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, Orban a insistat asupra declarației facute anterior in cursul zilei, anume ca „orice ministru, inainte de a-și ataca premierul, trebuie sa iși scrie demisia”. Ludovic Orban a transmis,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, catalogheaza demiterea lui Vlad Voiculescu drept o victorie a „mafiei din sistemul de sanatate" și afirma ca momentul care a dus la aceasta decizie a fost cel in care a publicat toate datele despre centrele de vaccinare. „Inainte sa il judecam pe Vlad pentru „lipsa…

- Gabriela Firea a anuntat printr-o postare pe retelele de socializare ca premierul Florin Cițu cheama specialiștii PSD la consultari pe tema pandemiei. Ea a subliniat ca social democratii nu vor participa acest joc politic dezgustator. “Cițu cheama specialiștii noștri la consultari pe tema pandemiei.…