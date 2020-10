Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca toti ministrii din Guvernul Romaniei, cu doua exceptii, vor candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie din partea liberalilor. "Dintre ministri, candideaza toti ministrii, cu doua exceptii: domnul Marcel Bolos - dumnealui este liberal, dar este preot misionar si nu poate ocupa functia de deputat pentru ca prefera sa slujeasca - si domnul Aurescu, care este diplomat de cariera, unde nici nu am discutat. In rest, toti ministrii sunt candidati. Domnul Ciuca este pe locul 1 la Senat in Dolj, tot la Dolj candideaza la…