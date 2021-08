Ludovic Orban ține coaliția de guvernare unită Romania este condusa astazi de 3 partide cu viziune, valori, istorie și interese diferite. Daca luam in considerare ca unul dintre ele este in plin proces de fuziune, putem susține categoric ca la guvernare se afla 4 partide in loc de 3. Negocierile dintre PNL – USR-Plus – UDMR sunt greoaie și de multe ori nu au nicio finalitate tocmai din cauza aceste eterogenitați. Și ca in orice grup, pentru ca lucrurile sa funcționeze este nevoie de un lider legitim. La momentul formarii coaliției, pe baza scorului obținut in alegeri și pe baza faptului ca este președintele celui mai mare partid… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca partidele din coaliția de guvernare au decis demararea noului Program de Investiții pentru comunitațile locale, care se va derula dupa modelul PNDL, cu un buget multianual de aproape 50 de miliarde de lei. Banii vor fi folosiți, pe 7 ani, pentru proiecte de infrastructura…

- Accesul persoanelor nevaccinate in malluri ar putea fi restricționat. Ce propuneri s-au mai discutat in Coaliția de guvernare. Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca in Coaliție și in Guvern au avut loc discuții despre stimularea campanie de vaccinare, in condițiile in care autoritațile se tem…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am discutat un subiect foarte important…

- Coaliția de guvernare nu a ajuns inca la un consens in privința desființarii Secției Speciale, astfel ca USR-PLUS a transmis ca nu e cazul inca al convocarii unei sesiuni speciale a Parlamentului.Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca este de „neacceptat amendamentul UMDR de mutarea a SIIJ la Parchetul…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, duminica, un atac fara precedent la adresa USR Plus. Aflat la Bacau, pentru alegeril dinn organizația locala, liderul PNL a afirmat despre aliații de guvernare ca „parca nu s-ar fi nascut aici”, sugerand ca n-ar respecta tradițiile și credința. „Avem niste parteneri…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat intr-un interviu la Adevarul Live ca partidul a fost nemultumit de negocierile purtate de presedintele PNL Ludovic Orban. Potrivit secretarului general al PNL negocierile au fost in defavoarea PNL si au existat nemultumiri care nu s-au spus atunci.

- Senatoarea PSD Liliana Sbirnea a criticat joi, actuala coaliție de guvernare, pe care o acuza, ca ar folosi discreționar „Planul Național de Reziliența și Reconstrucție” doar pentru a-și onora sponsorii și susținatorii in detrimentul dezvoltarii Romaniei. „ …..De reușita PNRR depinde intr-o mare masura…