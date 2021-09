Biroul Politic National al PNL a decis, sambata, ca termenul de depunere a candidaturilor pentru functiile de conducere, in afara de cea de presedinte, sa fie pana joi la ora 24,00, a declarat presedintele partidului, Ludovic Orban. “Ca si la congresul trecut, care a avut loc in 2017, am decis convocarea Consiliului National a doua zi dupa congres cu acelasi numar de delegati cu care a fost convocat si Consiliul National in 2017, respectiv cu 2.000 de delegati, dintre care 549 sunt delegati de drept, restul vor fi alesi de colegiile directoare judetene ale fiecarei filiale. Termenul de alegere…