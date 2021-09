Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat și soluția pentru rezolvarea crizei guvernamentale – schimbarea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. „Presedintele poate sa rezolve criza astazi. Are tot ce ii trebuie la dispozitie pentru solutionarea crizei si este apanajul sau constitutional, este obligatia sa constitutionala sa se implice pentru…