Stiri pe aceeasi tema

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat luni ca afirmatiile presedintelui PNL, Ludovic Orban, referitoare la negocierile privind formarea coalitiei sunt usor de demontat si a spus ca Orban trebuia sa se gândeasca înainte sa-l "bage în razboi" pentru ca va pierde."Eu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, sambata, ca, in timpul negocierilor pentru formarea coalitiei si a guvernului, a fost "parasit" de echipa de negociere din care faceau parte Rares Bogdan, Raluca Turcan si Robert Sighiartau, care au incercat sa provoace convocarea nestatutara a unui Birou…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Cîtu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat în cursa pentru presedintia partidului, afirmând ca exista colaborare si ca obiectivul comun este ca alegerile interne sa nu afecteze actul…

- Ședința a fost intrerupta dup trei ore de discuții. Liderii partidelor din coaliție au luat pauza de masa și raiau discuțiile la 19.30.Florin Cițu a plecat de la intalnire pentru o discuție cu președintele Republicii Moldova - Maia Sandu.„PNL considera ca doar aceasta coaliție este soluția politica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii sunt de acord sa fie reglementate „cateva lucruri suplimentare pentru buna funcționare a coaliției”, dupa ce și USR PLUS s-a declarat deschisa sa renunțe la cererea de schimbare a premierului daca se completeaza protocolul coaliției cu anumite…

- Cei de la USR-PLUS au cerut schimbarea premierului Florin Cițu, iar in locul acestuia sa vina președintele PNL, Ludovic Orban. Liderul PNL a spus ca a discutat cu cei de la USR-PLUS și le-a explicat ca el este de acord cu remanierea lui Vlad Voiculescu și le-a cerut sa faca o analiza obiectiva, pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca, din punctul sau de vedere, nu exista posibilitatea ca in cadrul coalitiei de guvernare sa se renegocieze ministerele si sa se faca o alta impartire decat cea care este acum. "Din punctul meu de vedere nu exista aceasta posibilitate (a renegocierii…