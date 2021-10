Ludovic Orban este de parere ca președintele Klaus Iohannis a apelat la un candidat „de sacrificiu” ca premier, in persoana lui Dacian Cioloș, pentru ca nu-l putea numi pe Cițu, din cauza deciziei CCR. „Președintele nu putea sa-l desemneze pe Florin Cițu ca premier, pentru ca exista o decizie a CCR, adoptata in 2020. […] The post Ludovic Orban susține ca guvernul Cioloș este parte dintr-un joc politic: Iohannis avea nevoie de un candidat de sacrificiu first appeared on Ziarul National .