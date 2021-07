Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata, intr-o declaratie de presa, ca este absolut necesar un nou Program National de Dezvoltare Locala (PNDL), mentionand ca localitatile mici au nevoie de astfel de programe pentru a-si dezvolta infrastructura. "Cu siguranta sunt adeptul, si sustin…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata, intr-o declaratie de presa, ca este absolut necesar un nou Program National de Dezvoltare Locala (PNDL), mentionand ca localitatile mici au nevoie de astfel de programe pentru a-si dezvolta infrastructura. "Cu siguranta…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte Consiliul Județean Argeș: ”Guvernul Cițu vrea sa blocheze Programul Național de Dezvoltare Locala, program inițiat de PSD datorita caruia s-au facut multe investiții necesare in toate localitațile țarii! Premierul Cițu a anunțat ca ”nu se mai face PNDL” ca replica la…

- „Eu vorbesc despre ceea ce avem noi astazi in CNI. Eu asa lucrez, cu date. In CNI avem deja proiecte de 7 miliarde de lei si pornim de aici. Putem sa avansam orice cifra vrem: 80 de miliarde, 90 de miliarde. Putem sa avansam ce vrem noi, dar astazi si ceea ce putem sa finantam in momentul acesta prin…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, in timp ce se afla la Stefanesti, in judetul Arges, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, ca romanii ar putea plati pentru vaccinarea impotriva COVID-19 „intr-un viitor oarecare”, mentionand ca se poate ajunge in situatia vaccinului…

- Președintle PNL, Ludovic Orban, susține ca nu exista un risc de vaccinare. El a facut aceste afirmații cand vorbea despre campania de vaccinare din Romania. „Nu exista niciun risc. Poate ii stimuleaza ca vor sa mearga la nunta nepoatei sau nepotului. E bine sa se vaccineze. Mai facem…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca „sufera” pentru faptul ca fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu, nu deține in continuare acest portofoliu, argumentand astfel „suferința”: „Realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, all it`s about economics”. „Virgil Popescu a fost unul dintre…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca PNL il susține in continuare pe Florin Cițu in funcția de premier și ca ”este mai importanta pentru Romania buna guvernare decat persoana unui ministru”.