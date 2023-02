Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce s-a aflat ca directorul Romarm, Gabriel Țuțu, a intrat in vizorul DNA-ului, fiind in prima faza reținut, iar apoi plasat sub control judiciar, fostul premier Ludovic Orban a susținut ca nu el l-a numit in funcție pe Țuțu, ci ministrul Energiei, de la acea vreme. Care ministru…

- Afacerea ROMARM, in care procurorii DNA ii cerceteaza acum pe Victor Pițurca, pe Alexandru Pițurca și pe Gabriel Țuțu, pare sa aiba ramificații mult mai sus, care urca pana la premierul Nicolae Ciuca și pana la fostul premier Ludovic Orban. Scandalul ROMARM se refera la cumpararea, de catre aceasta…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a confirmat luni, 23 ianuarie, intr-o declarație de presa, ca in urma raportului preliminar al corpului de control trimis dupa accidentul de la mina din Gorj, a decis sa propuna schimbarea managerului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, dar și a unui…