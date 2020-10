Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, este suspect de Covid-19. Premierul și-a anulat toate evenimentele programate, luni. Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, Orban a cerut sa fie testat, dar pana acum nu a prezentat simptome.Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate…

- Un membru PNL Maramureș a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. Premierul Ludovic Orban se afla, astazi, in acest județ. Liberalii anunța ca s-au testat și au primit rezultate...

- Prim-ministrul Ludovic Orban considera ca, din punctul sau de vedere, riscul de imbolnavire cu COVID-19 pentru copiii este mai redus la scoala decat daca ar sta acasa, fara supraveghere, transmite Agerpres."Eu cred personal, dar am si discutat cu specialisti, ca riscul de imbolnavire pentru elevi, din…

- Razvan Burleanu (36 de ani), președintele FRF, l-a intalnit joi pe Ludovic Orban (57), prim-ministrul Romaniei, pe care l-a convins de necesitatea modificarii protocolului medical folosit in sportul profesionist, inclusiv in fotbal. Regulile noi vor fi ca in Cupele Europele: dupa imbolnavirea unui jucator…

- Ludovic Orban i-a lamurit pe cei de la PSD, care au tot intrebat cum se vor desfașura alegerile locale de pe 27 septembrie, in ceea ce privește votul pacienților cu COVID-19 sau aflați in carantina.Premierul a precizat, joi seara, la Realitatea PLUS, ca echipele care vor merge cu urnele mobile…

- Antena 3 a prezentat in exclusivitate informația care rastoarna toate calculele social-democraților privind moțiunea de cenzura. Dupa ce ieri premierul Ludovic Orban parea disperat sa iși pastreze scaunul de premier apeland la judecatorii Curții Constituționale pe care insa ii ataca ori de cate ori…

- Dupa creșterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele zile, Ludovic Orban a luat o decizie importanta și cere controale drastice in mai multe domenii de activitate. Premierul marturisește ca exista zone care risca sa fie inchiise, pentru ca nu respecta masurile impuse.