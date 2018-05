Ludovic Orban, surprins în ipostaze inedite - VIDEO Ostenit de atatea lupte politice, presedintele liberalilor s-a relaxat la o dezbare la care era invitatul principal. A adormit in repetate randuri, sub privirile pline de intelegere ale colegilor de partid. Insa la final le-a spus reporterilor ca, de fapt, s-ar fi concentrat profund si a fost foarte atent. Dezbaterea a fost focusata in special pe dezvoltarea invatamantului profesional. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

