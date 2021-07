Ludovic Orban, supărat pe toată lumea: ”Am devenit un sac de box” Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca a devenit „sac de box” pentru multi dintre colegii de partid, dar ca nu vrea sa raspunda atacurilor, ci sa promoveze un mesaj pozitiv si sa atinga obiectivul de a castiga cu partidul toate alegerile din anul 2024. Orban a mentionat si faptul ca nu a dat afara niciun membru PNL dintr-o functie publica doar pentru ca nu il sustine. „Am ascultat multe discursuri legate de ingrijorari. Eu nu am adus o echipa de bodyguarzi la nicio conferinta judeteana, vad ca aici nu exista una, eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

