- ”Noi am transmis catre Consiliul Economic si Social spre avizare toate proiectele de ordonanta de urgenta. Unele dintre proiectele de ordonanta de urgenta, care nu aveau toate avizele, nu au fost luate in dezbaterea plenului Consiliului Economic si Social. Dar noi ne-am indeplinit obligatia de a…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a prezentat, intr-o conferința de presa, necesitatea Ordonanțelor de Urgența adoptate de Guvern in ultima ședința, in data de 4 februarie. Constantin Daniel Cadariu a aratat ca OUG pentru decontarea navetei pentru elevi era necesara pentru a rezolva…

- Premierul demis strica toate ocurile facute ieri, atunci cand in spațiul public au aparut informații conform carora cele 25 de OUG-uri adoptate inaintea demiterii prin moțiune nu vor fi publicate in Monitorul Oficial. Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ. "Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…

- Fostul presedintel al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean a declarat ca sansele de „supravietuire" ale ordonantelor de urgenta ale Guvernului, emise marti noaptea, sunt mici, daca sunt dezbatute „cu prioritate" pe ordinea de zi a Parlamentului. „Ordonantele de urgenta au fost adoptate…

- "Avocatul Poporului poate sa spuna ce dorește. Noi ne-am considerat obligați sa adoptam aceste acte normative, pentru ca misiunea Guvernului este sa rezolve problemele romanilor, nu sa faca filosofie despre constituționalitate. Toate ordonanțele de urgența adoptate sunt fundamentale, indispensabile",…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate. ”Vorbim despre extinderea…