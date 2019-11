"Aseara, m-am intors la ora 21.30 in Guvern si nu am gasit pe nimeni. Trebuie sa inteleaga lumea ca trebuie schimbat modul de lucru si ca, atata timp cat ministrul sau premierul munceste, orice om care este chemat sa isi achite si sa isi atinga obiectivele care sunt stabilite trebuie sa fie la munca. Trebuie schimbat ritmul de lucru si sa se inteleaga ca suntem in serviciul cetateanului si ca fiecare angajat al oricarei institutii publice are aceasta obligatie de a rezolva toate problemele pe care le are de rezolvat'', a spus premierul, la inceputul sedintei Executivului.