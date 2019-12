El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca este multumit de ministrul Finantelor, sustinand ca motiunea a fost "o miscare politicianista ieftina". "Voturile lor nu sunt altceva decat sa ii ridice un soclu domnului ministru al Finantelor, iar in ceea ce ma priveste pe mine sunt foarte multumit de domnul ministru al Finantelor si sub nicio forma nu am de gand sa iau vreo decizie legata de domnia sa", a spus Orban.



Acesta a adaugat ca nu accepta ca ministrul Finantelor "sa fie judecat de cei care au facut praf bugetul in ultimii trei…