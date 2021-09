Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Scoala de Vara a TNL din statiunea Venus, ca se asteapta ca tinerii liberali, ce vor fi prezenti la congresul din 25 septembrie, sa voteze liber, "fiecare cu mintea lui". "Pentru voi, e mult mai important ce se intampla pe…

- Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca liberalii sunt apostrofati de oameni pe strada sau pe conturile de Facebook…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu este in masura „sa dea lectii politice despre managementul partidului” ori ca faca aprecieri cu privire la scorul politic al PNL. Orban a reamintit ca Boc a preluat conducerea unui partid care avea 40 la suta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu ar trebui sa dea lectii de management politic, in contextul in care atunci cand a fost presedinte de partid si premier, formatiunea sa a scazut foarte mult in optiunile electoratului. "M-as feri, in locul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe contracandidatul sau la sefia partidului, premierul Florin Citu, ca membrii partidului nu isi schimba usor optiunea si a declarat ca are incredere in decizia tuturor membrilor PNL care vor vota la congresul partidului. Prezent la Tulcea, la Conferinta…

- Președintele PNL Ludovic Orban amenința parlamentarii PNL. Acesta susține ca toți parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzura la adresa guvernului vor fi exclusi, conform prevederilor statutului partidului. "Nerespectarea hotararilor organismelor conducerii partidului e temei de excludere…