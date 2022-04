Ludovic Orban: „Submediocrii aflați din greșeală la putere ne-au făcut de băcănie” Fostul premier Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, s-a aratat extrem de dezamagit de ședința extraordinara a Parlamentului de luni, in care a susținut un discurs președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Trebuia sa fie un moment istoric, mai ales ca a vorbit liderul unei națiuni cu adevarat eroice. In schimb, ne-a facut de ras din cauza problemelor organizatorice. „Și a trebuit sa mai suportam și calvarul de a asculta silabisirile pline de poticneli ale lui Cițu, Ciolacu și Ciuca”, a precizat Orban pe Facebook. „Am așteptat cu emoție acest moment de referința in viața noastra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

