Ludovic Orban: Starea finantelor este foarte proasta. Avem un minus de 11 miliarde la incasari

- UPDATE, ora 15:10 – Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. ‘Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru…

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Euro si dolarul cresc, marti, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7352 de lei, cu 0,03% mai mult fata de luni. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4,2979 de lei/unitate, cu 0,41% mai mult fata de sedinta precedenta.…

- Serbia merge inainte cu planul de a adera, la sfarsitul lunii viitoare, la Uniunea Economica Eurasiatica, infiintata de presedintele Vladimir Putin pentru a concura piata libera europeana si pentru a reconstrui sfera de influenta a Rusiei in randul fostelor state membre ale Uniunii Sovietice.…

- Statul roman a imprumut deja in primele opt luni ale anului 58,3 miliarde de lei, peste 80% din aproximativ 72 miliarde de lei, care reprezinta suma propusa pentru tot anul. Astfel, Guvernul a imprumuat in august inca 3,86 miliarde de lei, ajungand la 58,3 miliarde de lei, arata Profit.ro.…

- Germania a emis miercuri pentru prima data obligatiuni guvernamentale cu maturitatea la 30 de ani si cu dobanzi negative, un eveniment istoric care s-a dovedit un esec deoarece prima economie europeana nu a reusit sa stranga sumele pe care le preconiza, informeaza AFP. Emisiunea a fost "un…