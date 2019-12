Premierul Ludovic Orban declara ca va petrece Revelionul împreuna cu &"mai multe familii&", mentionând ca vor fi prezenti si colegi din Executiv, dar ca nu va fi &"o reuniune a Guvernului&", scrie Agerpres.



&"Suntem mai multe familii, oameni care au mai facut Revelionul împreuna. Locatia pe care am ales-o, am ales-o pentru ca n-am mai gasit alta locatie, pentru ca ne-am trezit târziu. Din cauza ca am preluat guvernarea, ne-am trezit cu câteva saptamâni înainte de Revelion si asta era o locatie care nu era angajata. Ne platim fiecare tot ceea ce…