- Premierul Ludovic Orban a dezvaluit care va fi strategia Guvernului in situatia in care CCR va declara neconstitutionala pe data de 13 mai, legislatia referitoare la starea de alerta. In acest sens, premierul a dezvaluit ca va fi emisa o OUG care sa dea Guvernului instrumentele necesare pentru a actiona…

- STARE DE ALERTA 15 MAI 2020. Klaus Iohannis a remarcat ca este mai mult de o luna si jumatate de cand traim cu aceasta epidemie, ca societatea romaneasca a dovedit maturitate, dar ca nu am atins varful epidemiei, iar relaxarea restrictiilor din 15 mai nu inseamna reintoarcerea la normalitatea pe…