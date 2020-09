Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban considera ca Romania va beneficia, in urmatorii ani, de oportunitati de dezvoltare pe care nu le-a mai avut in ultima perioada. "Din fericire, Romania va beneficia in urmatorii cel putin sapte ani, daca nu si mai mult, de oportunitati pe care nu le-a mai avut in ultima perioada.…

- Romania va beneficia, in urmatorii ani, de oportunitați de dezvoltare pe care nu le-a mai avut in ultima perioada, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri, la Drobeta Turnu-Severin, la prezentarea proiectului...

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent marti, la inaugurarea lucrarilor pentru realizarea fabricii de asamblare autocamioane, proiect al companiei IVECO, precizand ca este vorba de o investitie de 50 de milioane de euro, care va crea in prima faza 200 de locuri de munca directe.“Ma bucur sa fiu…

- Premierul Ludovic Orban a spus duminica, la B1 Tv, intrebat daca a a fost in concediu, ca nu iși permite concediu mai ales in perioada asta.„Glumiți? Care concediu? Știți ca nu imi permit concediu, mai ales in perioada asta. Am recomandat tuturor romanilor sa iși petreaca concediul in Romania.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca Romania va primi, in urmatorii ani, sume de bani de care nu a beneficiat niciodata - aproape 80 de miliarde de euro. "Viitorul suna bine pentru Romania si pentru Europa. Dupa zile de negocieri…

- Țara cu potențial agricol imens, Romania a importat cu 25% mai mult lapte, oua și miere, in primul trimestru. Exporturile au fost de aproape patru ori mai mici Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca, denumit Kurzarbeit, care a fost implementat in mai multe tari europene, printre care si Germania. El a precizat ca, in cazul in care unei companii i s-au redus vanzarile, pentru a nu da afara angajatii,…

- Specialistii sunt de acord ca pandemia Covid-19 va avea un impact economic semnificativ in intreaga lume, care va fi resimtit si pe parcursul anilor urmatori. Cu totii suntem sau vom fi afectati de aceasta criza - este un fenomen economic global, pe care nu il putem influenta. Ceea ce putem…