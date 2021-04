Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca „sufera” pentru faptul ca fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu, nu mai deține portofoliul in noul guvern intrucat „realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, all it`s about economics”, potrivit news.ro. In cabinetul condus de Florin…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca „Romania are o oportunitate de dezvoltare extraordinara” și in acest context regreta ca Virgil Popescu, actual ministru al Energiei, nu mai conduce ministerul Economiei.„Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiati…

- Ludovic Orban: Sufar pentru faptul ca Virgil Popescu nu are in continuare Ministerul Economiei, pentru ca realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, ”all it’s about economics” – VIDEO. „Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiati colaboratori in guvernul pe care l-am condus. Aici chiar…

- In urma cu un an, peste un milion de concetațeni luau cu asalt granițele țarii, dupa ce statele occidentale au introdus restricții ca urmare a COVID-19. Autoritațile au promis masuri pentru a-i pastra acasa și a rezolva astfel o mare problema: deficitul forței de munca. Masurile nu au mai venit, romanii…

- Performanțele edilitare ale primarului comunei Ciugud, ajunse exemplu la nivel național, il apropie tot mai mult de PNL Alba. Dupa ce in alegeri PNL Alba a decis sa nu aiba candidat la Ciugud, declarandu-și totala susținere pentru edilul independent, in cursa pentru șefia ACoR Alba, liberalii fac același…

- Dupa aproape trei luni de la instalarea cabinetului Cițu, in sfarșit, s-a reușit reorganizarea fostului minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din era Orban, prin divizarea acestuia și, totodata, inființarea celor doua ministere, al Energiei și al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.…

- Scandalul uriaș de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de useristul Claudiu Nasui, generat de suspiciunile de fraudare a modului de acordare a granturilor europene pentru investiții, destinate celor circa 27.000 de IMM-uri prin Masura 3, a ajuns intr-un punct critic incredibil.…

- Peste 9.400 de firme mici și mijlocii din Romania au facut pana acum cereri de ajutor de la stat, pentru investiții in valoare totala de 5,6 miliarde de lei. Ministerul Economiei a primit și aproape 30.000 de solicitari pentru microgranturi, in cuantum de 283 de milioane de lei, din care au fost onorate…