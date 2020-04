Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca este multumit de modul in care s-au comportat romanii, de Sarbatorile de Paste. El a mentionat ca teama autoritatilor nu s-a confirmat, pentru ca numarul de infectari nu a crescut. "Oamenii, ca si de Paste, ca si cu alte ocazii, duminicile, sunt convins…

- „Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paste atât de diferit. Am simtit ca au fost urari menite sa ma încurajeze, sa ofere forta si energie pentru actiunile viitoare. Va multumesc pentru fiecare urare, pentru timpul dumneavoastra, pentru…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, face apel catre cei care ies sa faca cumparaturile pentru Paște in piețe sau magazine sa respecte regulile de distanțare sociala și de protecție personala și sa fie prudenți. ”Facem ce trebuie sa limitam raspindirea virusului. In primul rand stam acasa. Dar e o perioada…

- Revenirea la normalitate depinde in mare masura de modul in care cetatenii respecta regulile si recomandarile autoritatilor, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a facut un apel la romani “sa mai reziste”, informeaza AGERPRES . “Presedintele, impreuna cu Guvernul, analizeaza situatia. Presedintele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca, de modul in care romanii vor fi convinsi sa respecte regulile de izolare la domiciliu, va depinde raspandirea virusului. Premierul a cerut tuturor ministerelor sa fie pregatite pentru intrarea in tara a unui numar foarte…

- Se schimba INMORMANTAREA din cauza temutului virus! Regulile pe care romanii TREBUIE sa le respecte acum la funeralii Un ordin al ministrului Sanatații instituie un protocol special pentru inmormantarea persoanelor care ar putea muri in urma infecției cu coronavirus, transmite Digi24 . Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Ludovic Orban a reluat apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara. Premierul interimar nu interzice venirea acestora in tara, de Paste, dar ca trebuie sa-si asume carantina si poate chiar imbolnavirea celor...

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a reluat, vineri, apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara, precizand insa ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa,…