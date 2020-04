Stiri pe aceeasi tema

- EXCLUSIV GSP LIVE. Fostul internațional roman Marian Aliuța, 42 de ani, crede ca izolarea oamenilor din perioada pandemiei de coronavirus e una „mincinoasa” și ataca deciziile președintelui Klaus Iohannis. Campion cu Șahtior și Steaua, Marian Aliuța e nemulțumit de autoritați care nu lasa credinicioșii…

- Un preot din parohia Dragosloveni, comuna Dumbraveni din Vrancea, isi indeamna enoriasii sa stea acasa in noapte de Paste si le promite acestora ca va duce lumina Invierii in casele lor, precum si la toate mormintele din cimitir. El sustine ca va merge in toata parohia pentru a lasa mai multe lumanari…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si Floriile Ortodoxe.Iata continutul integral al mesajului:In aceste vremuri dificile pentru tara noastra si pentru omenire, duminica ne vom bucura totusi, credinciosi romano catolici, reformati, unitarieni, evanghelici si ortodocsi,…

- ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 01 aprilie, ora 10 – 03 aprilie, ora 10; Fenomene vizate: vreme deosebit de Post-ul Vreme deosebit de rece, noaptea și dimineața, pana vineri la ora 10.00 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sambata spre duminica noaptea vom trece la ora de vara, astfel ca vom dormi mai puțin. Ora trei dimineața va deveni ora patru și se va trece, astfel, oficial, la ora de vara. Ziua de duminica, 29 martie, va fi cea mai scurta din an, avand doar 23 de ore. Acest sistem a fost introdus pentru prima data…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a reluat, vineri, apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara, precizand insa ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri seara, ca „nu poate exista o națiune puternica cu cetațeni slabi, asistați, care s-au obișnuit sa primeasca de la stat”. El a motivat ca economia statului se bazeaza pe inițiativa celor care muncesc, fiindca „niciun Guvern nu vine cu banii de...