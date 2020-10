Ludovic Orban spune că infectarea elevilor cu Covid-19 nu se produce la școală Premierul Ludovic Orban a declarat ca elevii care se imbolnavesc de coronavirus nu o fac la școala, fiindca in institutiile de invatamant acestia sunt supravegheati de catre cadrele didactice si poarta masca de protectie. Intrebat daca, in opinia sa e oportuna deschiderea scolii, in contextul in care numarul de imbolnaviri la copii e depasit de cel de la inceputul pandemiei si pana in prezent, Orban a raspuns: „Este o depasire nu foarte mare, in raport cu procentul de 6,3% care a fost pana la inceperea scolii, cresterea nu este foarte mare si va spun ca imbolnavirile nu se produc in scoala. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

