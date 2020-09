Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la scoala ar putea fi amanata pana la 1 octombrie, iar elevii sa invete online primele doua saptamani. Elevii ar putea merge la scoala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici. Prezenta…

- Desi pana acum se stia de 14 septembrie ca zi in care se vor incepe cursurile, Ludovic Orban a facut anuntul! Iata cand vor merge elevii, de fapt, la scoala! Cand vor merge, de fapt, elevii la scoala Ludovic Orban a oferit noi informatii despre anul scolar 2020-2021. Atat parintii, cat si copiii asteapta…

- Cursurile s-ar putea desfașura online in primele doua saptamani ale noului an școlar, urmand ca elevii sa mearga la școala abia din 1 octombrie. Este un nou scenariu, cerut de medici, spune premierul Ludovic Orban.

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici.Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a dat peste cap sa minimalizeze accidentul nu de…

- Cunoscutul medic Adina Alberts susține ca elevii trebuie sa inceapa școala in 14 septembrie și vine cu soluții pe grupe de varste. Ea susține ca ar fi bine ca toți elevii de pana in 12 ani trebuie sa mearga clar la școala. Pentru restul susține ca ar fi mai multe soluții: mersul alternativ, decalarea…

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, in Parlament, ca elevii, profesorii și personalul școlar auxiliar vor trebui sa poarte maști de protecție daca vor fi prezenți, fizic, in școli. Totodata, el a spus ca in instituțiile de invațamant unde este posibil, vor fi asigurate panouri de plexiglas pentru a…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat cu putin timp in urma ca, pe 14 septembrie, elevii vor merge fizic la scoala. Seful statului a precizat ca au fost luate in calcul trei scenarii cu privire la redeschiderea scolilor, in contextul pandemiei COVID.