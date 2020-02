Ludovic Orban spune că, după anticipate, USR-PLUS şi PMP sunt posibili parteneri de guvernare Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri seara, ca dupa alegerile anticipate, daca PNL nu va obtine suficiente mandate pentru a forma singur guvernul, partenerii vor fi, cel mai probabil, USR-PLUS si PMP, noteaza Agerpres.



&"Cei mai apropiati parteneri au fost USR si PMP, asta este adevarul (...). Stând în Opozitie, ne-am armonizat multe dintre punctele de vedere în diferitele pozitionari. Evident, nu toate punctele de vedere. Dar s-a creat o anumita unitate, sa spunem, în actiunea de Opozitie&", a spus Orban la TVR1, întrebat daca dupa anticipate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alegerile parlamentare anticipate, daca vor avea loc, in cazul in care PNL nu va obtine suficiente mandate pentru a forma singur guvernul, partenerii liberalilor vor fi, cel mai probabil, USR-PLUS si PMP, a anunțat premierul Ludovic Orban."Cei mai apropiati parteneri au fost USR si PMP,…

- "Cei mai apropiati parteneri au fost USR si PMP, asta este adevarul (...). Stand in Opozitie, ne-am armonizat multe dintre punctele de vedere in diferitele pozitionari. Evident, nu toate punctele de vedere. Dar s-a creat o anumite unitate, sa spunem, in actiunea de Opozitie", a spus Orban la TVR1, intrebat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat miercuri ca Alianta USR PLUS sustine dizolvarea Parlamentului si organizarea de alegeri anticipate, dar ca in cazul in care nu va exista o majoritate in acest sens, alianta este pregatita sa participe la o guvernare care sa vizeze prioritar revenirea la alegerile…

- "Ne dorim, in primul și primul rand, doua tururi de scrutin. Acesta este dezideratul nostru. Eu și alții ne dorim doua tururi de scrutin și anticipate. Dar in primul rand discuția e legata de doua tururi. E o cerere a electoratului de dreapta și nu numai, pentru ca 84% dintre romani iși doresc alegeri…

- Opozitia ar trebui sa aiba un candidat unic pentru functia de primar general al Capitalei, a afirmat, duminica, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. El a precizat ca situatia de la alegerile locale din 2016, cand opozitia ar fi castigat daca ar fi mers cu un candidat unic, trebuie sa reprezinte o lectie.…

- Europarlamentarul Traian Basescu a spus duminica seara, la B1 Tv, cu privire la candidații pentru Primaria Capitalei, ca opoziția trebuie sa intre in cursa cu un candidat unic, susținand in același varianta candidaturii lui Nicușor Dan.Traian Basescu: 'Premierul și ministrul Justiției sunt…

- Alianta USR PLUS va avea candidat unic la Primaria Capitalei, daca primarii vor fi alesi intr-un singur tur de scrutin, dar, in cazul in care alegerile vor fi in doua tururi, nu va exista un candidat unic, a declarat joi liderul USR, deputatul Dan Barna. Intrebat la Parlament daca a discutat…

- ​Liderii USR-PLUS vor avea întâlniri periodice cu premierul Ludovic Orban, primele discuții având loc în aceasta dimineața, Dacian Cioloș și Dan Barna precizând ca Alianța va sprijini Guvernul pentru îndeplinirea unor obiective comune. Potrivit unui comunicat…