Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat o decizie luata de Guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește in acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent. "Punctul de pensie va […]