Ludovic Orban, solicitare pentru Guvern: Din informaţiile pe care le-am primit... 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras atentia ca Executivul a construit un buget de stat pe premise false si indicatori economici care nu mai au legatura cu realitatea, indicand intre altele ca rata inflatiei a fost prevazuta la 3,1%, si in prezent este de 5,4%, iar cresterea economica estimata a fost prevazuta la 5,5%, dar ca in realitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

