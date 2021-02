Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca intreaga situație tensionata din Valea Jiului a fost generata de acțiunile Partidului Social Democrat. Liderul PNL a explicat faptul ca CEH se afla in insolvența dupa un ajutor de stat acordat in timpul guvernarii PSD. „Situația foarte grava in care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca situatia de la Complexul Energetic Hunedoara este "critica", din cauza greselilor vechilor guvernari PSD, iar solutia ar fi o companie care sa aiba activele viabile si capacitatea de a fi profitabila. El a precizat ca situatia minerilor…

- „O delegatie a sindicatelor minerilor a fost primita in cursul saptamanii trecute si de catre domnul ministru Virgil Popescu si de catre domnul prim-ministru Florin Citu. In urma discutiilor avute cu reprezentantii minerilor, Guvernul deja a adoptat o modificare a ordonantei de urgenta pentru a permite…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca au fost discutii in coalitia de guvernare cu privire la legea bugetului pe 2021 si mai sunt necesare cateva modificari si „reglaje fine”. Fostul premier a adaugat ca isi doreste ca dezbaterea parlamentara sa aiba loc intr-un timp cat mai scurt, iar referitor…

- Un accident nefericit a avut loc in aceasta dimineața, in București, acolo unde neatenția unui șofer a fost la un pas sa se transforme intr-o adevarata tragedie. Trei mașini au fost distruse in totalitate, iar victimele inca nu iși pot reveni din șoc. Ce greșeala a facut șoferul vinovat O clipa de neatenție…

- Situația de la Dinamo este tot mai tensionata și noi probleme apar pentru managementul spaniol, condus de Pablo Cortacero. Neplata datoriilor catre Ionuț Negoița, fostul finanțator al clubului, provoaca noi probleme pentru Dinamo. Astfel, spaniolii care au birourile la hotelul Rin, acolo unde Negoița…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la TVR1, ca „oglinda actualei guvernari" este campania de guvernare care functioneaza cu sincope. „Campania de vaccinare este, de fapt, oglinda actualei guvernari, este cel mai…