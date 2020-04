Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban face, la aceasta ora, o ședința cu ministrul de Interne, Marcel Vela! Premierul, ministrul de Interne și secretarii de stat se afla in sediul MAI, intr-o ședința fulger a Comandamentului Strategic.Intalnirea vine chiar inainte de o eventuala noua Ordonanța Militara, cea de-a…

- A fost sedinta de urgenta la MAI duminica seara, la care a participat si premierul Ludovic Orban. La conferința de presa sunt prezenți ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, chestorul Bogdan Desprescu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordonanta Militara 4. Ministrul…

- Grupul de Comunicare Strategica face apel la responsabilitate si precizeaza ca nu toate masurile vehiculate in spatiul public in contextul instaurarii starii de urgenta vor fi luate in mod obligatoriu, ci doar cele necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus. "Avand in vedere…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, sambata seara, precizari despre decretarea starii de urgenta, afirmand ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus.”Avand in vedere enuntarea in spatiul public/mediul online a posibilelor masuri…

- In cazul Romaniei, decretarea „starii de urgenta” este reglementata, in primul rand, in Constitutie, la articolul 93, sub titlul „Masuri exceptionale”. Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela, devin actori principali in gestionarea crizei, prin funcțiile pe care le au. Statul va avea puteri…

- Grupul operativ care coordoneaza reacția autoritaților maghiare la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a propus guvernului din țara vecina decretarea starii de urgența. Executivul a aprobat acest lucru, ceea ce inseamna ca in Ungaria se aplica masuri asemanatoare celor…

- Toate școlile și gradinițele din țara se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care este inca in desfașurare. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban,…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost adoptata o hotarare ce priveste scenariile de evolutie a infectiei cu noul coronavirus. "Astazi a avut loc sedinta Comitetului National…