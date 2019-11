Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației se va plasa ușor deasupra intervalului țintei la finele anului curent, urmata de revenirea și menținerea acesteia in jumatatea superioara a intervalului, pana la finele orizontului prognozei, pe o traiectorie inferioara celei prognozate anterior, a anunțat miercuri BNR.La…

- Banca Nationala a Romaniei va ramane cu o rata de politica monetara sub rata inflatiei, dar asta este moda in Europa si in lume, si institutia nu are cum sa iasa din aceasta noua paradigma a dobanzilor negative, a afirmat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul…

- Iohannis a ales cea mai proasta varianta posibila pentru Romania. Este un proiect personal al lui Iohannis nascut mort. Are mai puțin de jumatate din voturile pe care le-a avut PSD cand a trecut moțiunea! Improvizație, amatorism și impostura! Prestații absolut neconvingatoare, bazate pe demagogie și…

- 'As vrea sa clarificam un lucru care a tot fost spus in spatiul public in ultimii ani de zile, ultimii 10 ani de zile, si nu este adevarat. Sa incepem cu 2008. Nu a fost niciodata o declaratie publica a guvernatorului Bancii Nationale care sa faca referire la mine sau la vreo institutie in care eu…

- "Nedumeriri de tranziție guvernamentala Cred ca nu sunt singurul caruia i s-a parut ca nu aude bine cand Ludovic Orban a declarat, cu aplomb, ca guvernul pe care se pregatește sa-l treaca de votul Parlamentului este unul „de tranziție". Tranziție? Este prima oara cand cineva iși caracterizeaza…

- Conferinta este sustinuta de Alan Ahearne, director al Whitaker Institute si membru al Consiliului de Administratie al Bancii Centrale a Irlandei. Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles la Consiliul European, au aprobat joi noul acord privind Brexitul anuntat in cursul diminetii si au adoptat…

- Înainte de nominalizarea premierului unui guvern PNL, Ludovic Orban s-a întâlnit în aceasta dimineața cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu la sediul Bancii Centrale. Discuțiile au durat circa o ora iar temele abordate au fost legate de evoluția economiei europene și situația macroeconomica…

- Înainte de nominalizarea premierului unui guvern PNL, Ludovic Orban s-a întâlnit în aceasta dimineața cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu la sediul Bancii Centrale. Discuțiile au durat circa o ora iar temele abordate au fost legate de evoluția economiei europene și situația macroeconomica…