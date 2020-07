Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata, vineri seara, "Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata…

- Credincioșii au voie din nou in biserici, dupa ce in perioada pandemiei accesul le-a fost limitat, iar slujbele s-au ținut in curte. Au aparut noi reguli pe care oamenii care vin la biserica trebuie sa le respecte, in starea de alerta. O serie de limitari și interdicții care privesc viața cetațenilor…

- Se schimba NUNTA și BOTEZUL la romani! Ce se va intampla dupa 15 iunie, din cauza PANDEMIEI! Iata noile REGULI Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, dupa 15 iunie, se vor putea organiza botezuri, nunți și evenimente private, insa in anumite condiții speciale. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- O noua fotografie in care premierul Ludovic Orban apare incalcand legea a fost publicata, astazi, pe contul de Facebook al fostului jurnalist Cristian Vasilcoiu. ”Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se fumeaza și in sala de ședințe de Guvern!”, a comentat…

- Parlamentul se reuneste miercuri, in sedinta comuna, pentru a vota hotararea Guvernului privind incuviintarea starii de alerta, au decis Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta plenului reunit va avea loc incepand cu ora 15,00. Birourile reunite au aprobat marti scrisoarea…

- Parlamentul se reuneste miercuri, în sedinta comuna, pentru a vota hotarârea Guvernului privind instituirea starii de alerta în România, au decis Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta plenului reunit va avea loc începând cu…

- Guvernul se reuneste luni pentru a aproba un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta.Prim-ministrul Ludovic Orban…