- Premierul Ludovic Orban și-a publicat ieri declarația de avere, pe site-ul Guvernului, la o luna de la preluarea mandatului, informeaza Digi 24. Conform documentului, acesta a avut in anul 2018 un venit mediu lunar de peste 3.000 de lei. Soția sa, Mihaela Orban, nu a avut venituri in anul fiscal incheiat.Ludovic…

- Premierul desemnat Ludovic Orban, presedinte al PNL, este angajat la firma de avocatura a lui Doru Traila, avocat al fostei sefe DIICOT Alina Bica. Informatia a fost confirmata in direct la Antena 3 de deputata PNL Cristina Traila, fosta sotie a lui Doru Traila."Ludovic Orban ia salariul de…

- Daniel Zamfir a postat pe pagina de Facebook un mesaj in care sustine ca Ludovic Orban ia salariul de la firma de avocatura Doru Traila si Asociatii. Ludovic Orban ia salariul de la firma de avocatura Doru Traila și Asociații! Am aflat asta in direct la tv de la dna Traila, care a spus ca…

- Deputata PSD Aida Caruceru a postat un mesaj, in care face referire la situația politica actuala și la incercarea PNL de a-și impune guvernul la Palatul Victoria."PNL și compania sa politica vor sa vina in Parlament saptamana aceasta, nu cu un Guvern, ci cu o cacealma. Ei știu bine ca, cel…

- ​​Liderul PSD Paul Stanescu face o declarație surprinzaroare despre noul Guvern. În vreme ce Viorica Dancila critica deschis guvernul propus de Ludovic Orban, Stanescu susține ca noul guvern trebuie învestit. „Pentru mine ca om politic și cetațean acest guvern trebuie învestit”,…

- Documente atasate: Ludovic Orban Potrivit declarației de avere din ianuarie 2017 liderul PNL este proprietarul unei case de 200 mp in localitatea Dobroești, județul Ilfov. De asemenea, Orban deține un autoturism Volkswagen Passat și are doua conturi bancare, cu 5.700 de euro și 3.000 de dolari. In…

- Mihaela Orban este o prezența discreta, fiind vazuta foarte rar alaturi de soțul ei. Sotia lui Ludovic Orban este psiholog, psihopedagog și directoarea unui gradinițe private din Capitala. De asemenea, este si consilier la o fundație unde se ocupa cu educarea copiilor și tinerilor. Cum va…

- Guvernul va adopta, joi, o ordonanta de urgenta pentru prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate la alegerile prezidentiale. "Astazi vom adopta masuri pentru a asigura cetatenilor romani din diaspora dreptul la vot si o mai buna organizare…