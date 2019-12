Ludovic Orban şi-a modificat declaraţia de avere după scandalul privind veniturile sale Premierul Ludovic Orban a explicat miercuri seara cum a reușit sa se descurce cu veniturile declarate, circa 3.000 de lei pe luna, potrivit declarației de avere. ”Da. Asta e problema dumneavoastra. Declarația de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea. De-a lungul ultimilor 30 de ani am deținut funcții publice și nu te poți imbogați, poți avea, cel mult, un trai decent. Am un trai modest, sunt un om care nu am aplecare spre a trai pe picior mare. Nu asta e problema, ci cat de corect este un om. Nu trebuie sa se ințeleaga ca sunt cel mai sarac premier, ci cel mai cinstit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

