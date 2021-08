Fostul secretar general PSD Codrin Ștefanescu, prieten apropiat al lui Liviu Dragnea, il inața pe liderul PNL Ludovic Orban cum sa-l invinga pe Florin Cițu. „Mesaj pentru Ludovic! Am ințeles ca 34 de șefi de organizații județene PNL au schimbat tabara și merg cu Cițu. Știu bine placa: dosare, amenințari, șantaj, am copii și raman pe drumuri, baieții buni din padure, așa a zis Johannis! Oameni curajoși și de mare caracter, nu-i așa? Așa am pațit și noi cu Liviu Dragnea! Exact la fel! Erau 38 de șefi județeni, toți foști prieteni, plus secretarul general al PSD care-i coordona. Au semnat chiar și…