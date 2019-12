Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara. Guvernul anunțase ca daca aceasta lege nu trece, atunci Executivul nu poate sa munceasca in vacanța parlamentara și va fi obligat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca exista riscul ca ANI sa ramana fara conducere dupa incetarea mandatului actualului președinte al instituției, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Național de Integritate, care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI. Declarația…

- Prefectul județului Caras-Severin Matei Lupu și-a dat demisia din funcție dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurori, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, la Digi24. Vineri, in ședința de Guvern, va fi numit un alt prefect la Caraș -Serverin a mai spus Marcel Vela, subliniind ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, o taxa a carei valoare sa fie stabilita in funcție de gradul de poluare al autovehicului. „Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda…

- 235 de parlamentari sunt prezenți in sala ceea ce inseamna ca a fost intrunit cvorumul, iar ședința cruciala pentru votul Guvernului Orban poate sa inceapa. Reamintim ca noul Guvern are nevoie de 233 de voturi, iar inainte de inceperea ședinței, Ludovic Orban a anunțat ca mizeaza pe 237 – 243 de voturi.…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au stabilit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD privind calendarul de investire al noului guvern. Președintele PNL a estimat ca audierea in comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealalta,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca are o concluzie privind desemnarea noului premier, dar luni sau marți va anunța persoana. Cert este ca noul guvern va fi, conform lui Iohannis, un guvern PNL sau in jurul PNL. Principalele idei din anunțul facut…

- Cel mai important proiect de hotarare de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, 11 octombrie, este cel prin care Serviciul de Informații Externe da in administrare RAA-APPS, doua cladiri aflate…. culmea, pe strada Dianei. Este vorba despre doua cladiri, una aflata la nr. 6, care are 245 de…