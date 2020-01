Ludovic Orban: Şefimea şi-a tras pensii nesimţite de 15.000-20.000 de lei. Ele trebuie recalculate Orban spune ca „sefimea si-a tras pensii nesimtite de 15.000-20.000 de lei” si ca acestea reprezinta o „sfidare la adresa oamenilor care au muncit o viata”. „Ar trebui doamna ministru (a Muncii – n. red.) si domnul ministru de Interne, domnul ministru al Apararii, sa ne uitam un pic si la varsta de pensionare si, de asemenea, sa vedem cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimtite. Cele care au fost facute prin umflarea pe ultima suta de metri a veniturilor pentru a se ajunge la o pensie mai mare decat e plafonul acum si anume salariul brut. Ceea ce ar trebui sa corectam aceste nedreptati… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

