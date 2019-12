Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, considera ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai poate ramane in forma actuala, atat din cauza vulnerabilitatilor de constructie, cat si din cauza contraperformantei inregistrare de la infiintarea ei, respectiv putine rechizitorii care…

- Prim ministrul Ludovic Orban a declarat ca, pentru incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare, Romania va trebui sa transpuna in practica recomandarile privind Sectia de investigare a infractiunilor din justitie SIIJ , iar o consultare a Consiliului Superior al Magistraturii pe aceasta tema…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene. Una dintre recomadari vizeaza „in mod explicit” desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, raport de respingere asupra proiectului de lege al USR care vizeaza desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor in justitie (SIIJ), informeaza Mediafax. Comisia juridica a Camerei a respins initiativa USR privind desfiintarea SIIJ Raportul…