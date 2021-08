Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. “Eu iau cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate”, sustine Orban, potrivit News.ro. “Orice candidat la presedintia Partidului National Liberal trebuie sa ia foarte in serios ca exista aceasta posibila responsabilitate de a fi candidatul Partidului National Liberal la presedintia Romaniei. Eu iau cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate. Sigur ca pana la alegerile prezidentiale mai avem, intre…