- Marți și miercuri, au avut loc audierile in comisiile de specialitate din Parlament ale miniștrilor desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban. Din cei 16 miniștri propuși, trei dintre ei, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propus la Dezvoltare, și Violeta Alexandru, nominalizata…

- Presedintele PSD Iasi a criticat in termeni duri prestatia ministrilor propusi de premierul desemnat Ludovic Orban de la audierile din cadrul Comisiilor de specialitate ale Parlamentului, apreciind ca tot romanii sunt cei care vor suferi din cauza masurile pe care guvernul PNL urmeaza sa le puna in…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ca va respecta programul stabilit pentru investirea Guvernului, mentionand, insa, ca a prezentat argumente "solide" pentru un calendar mai rapid. Birourile permanente reunite…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirma ca liberalii au stabilit o strategie in cazul in care se vor confrunta cu un „boicot” al PSD la votul de investitura, obiectivul PNL fiind ca noul Guvern sa fie in fu...

- Intalnire de gradul zero intre premierul demis Viorica Dancila și premierul desemnat Ludovic Orban. Cei doi s-au intalnit fața in fața pe Aeroportul Otopeni, atunci cand așteptau sosirea in țara a...

- PSD considera ca Ludovic Orban, ”premierul fara Guvern”, recunoaște ca a discutat cu Mugur Isarescu și ca nu sunt motive de ingrijorare in ceea ce privește situația economica, dar și ca, dupa toata propaganda mincinoasa, liberalii recunosc ”spașiți” ca situația Romaniei este una stabila.”Ludovic…

- „Foarte mulți oameni dupa 1990 au amestecat politica cu afacerile și s-au bagat in politica pentru a avea relații privilegiate fie cu autoritațile, fie sa aiba condiții de competitivitate imbunatațita in raport cu alți actori economici concurenți din domeniul respectiv. Eu cred ca vremea in care…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marti ca Executivul pe care il va conduce va da romanilor "cinste, competenta, integritate, dedicare in servirea interesului public si solutii la marile probleme" cu care se confrunta tara. "Sunt onorat sa imi asum aceasta responsabilitate in numele PNL…