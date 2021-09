Ludovic Orban a declarat, marți, la Ialomiția, unde și-a prezentat moțiunea pentru șefia PNL, ca Parlamentul a imbunatațit proiectul legii consumatorului vulnerabil și l-a adoptat atat de repede, pentru ca termenul de aplicare dat in proiectul guvernului era 1 septembrie 2022: „Culmea e ca vine premierul și ma cearta pe mine… Culmea perfidiei și chiar […] The post Ludovic Orban se lauda cu legea consumatorului vulnerabil, pe care Cițu o programase in septembrie 2022: “Culmea perfidiei și chiar lipsei de bun simț” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…