Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze la functia de presedinte al Partidului National Liberal, la Congresul partidului. Orban a facut un apel ca, acolo unde exista competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva, in cadrul…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca orice lider al PNL este liber sa candideze la șefia partidului, inclusiv Emil Boc sau Florin Cițu. Orban a dat asigurari ca va avea o campanie curata, fara atacuri la adresa adversarului politic. ”Oricine vrea sa candideze poate sa candideze, este libertate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile interne din acest an, "cu o carte de vizita care este un argument puternic in fata colegilor de partid", arata Agerpres. "Candidez cu o carte de vizita care este cunoscuta de toti colegii mei si care…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Petresti, judetul Dambovita, ca el cunoaste foarte bine partidul si ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea acestuia in deplina cunostinta de cauza si ca nu ii este teama de nimic in acest sens.…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca trebuie sa ia foarte in serios o candidatura la presedintia Romaniei. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata…

- Biroul Politic Județean al PNL Caraș-Severin a decis, vineri, susținerea la urmatorul congres a candidaturii președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat în aceasta funcție, potrivit Mediafax. „Rezultatele foarte bune însumate la toate rundele de alegeri din 2019 și 2020,…